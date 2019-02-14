Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Venezuelalı model Michelle Lewin, fotoğraf çekimi için Bahamalar'a gitti.

32 yaşındaki model ve fitness eğitmeni Exuma'daki Domuz Plajı'nda talihsiz bir olay yaşadı. Bahamalar'da bikini çekimi için bulunan model, plajda olduğu sırada domuzların hedefleri oldu.

Lewin, kumların üzerindeki poz verirken kadraja bir anda dört domuz girdi.

Modele doğru koşan dört domuzdan biri Lewin’in kalçasını ısırdı. Çığlık çığlığa domuzlardan kaçmaya çalışan Lewin fotoğraf makinesini fırlatırken o anlar başka bir kişi tarafından kayıt altına alındı.

Yaşadığı korku dolu anları ve kalçasındaki ısırık izini gösterdiği anları Instagram'dan paylaşan Lewin’in videosu kısa sürede 5.5 milyondan fazla izlenme aldı.