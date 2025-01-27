Ağustos ayında Meclis’ten geçen yeni vergi düzenlemeleri, Türkiye’nin vergi politikalarında önemli bir değişim ve uyumlama sürecini başlattı. Bu gelişmeler, yalnızca Türkiye’ye özgü değil; dünya genelinde de vergi alanında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Deloitte, değişen vergi ortamını şekillendiren konulara ilişkin “2024 Küresel Vergi Politikaları Anketi”nin sonuçlarını yayımladı. Rapora göre; şirketler için vergide en önemli konu başlıkları sırasıyla; şeffaflık ve raporlamada artan yükümlülükler, vergi süreçlerinin dijitalleşmesi ve Uluslararası Vergi Reformu olarak öne çıkıyor. İş gücünde uzaktan çalışma koşullarının yarattığı yeni durum ve vergide sürdürülebilirlik konuları da gündemde olmayı sürdürüyor.

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DÜZENLEMELER KOMPLEKS HALE GELECEK

Küresel faaliyet gösteren çok uluslu şirketler arasından 1.012 vergi direktörleri ve üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen anket, öne çıkan beş küresel vergi politikası temasına ilişkin görüş ve beklentileri ortaya koyuyor. Vergi dünyasının önemli gündem başlıklarından biri OECD üyesi 140 ülkenin imzalamasıyla önümüzdeki seneden itibaren uygulamaya girmesi beklenen Uluslararası Vergi Reformu. Ankete göre Sütun 2 uygulamaları vergi profesyonelleri için bir dizi zorluğu da beraberinde getiriyor. Sütun 2 uygulamalarının etkileri açısından ankete katılanların yüzde 45’i regülasyonların daha da kompleks hale gelmesini beklerken, yüzde 38 oranında katılımcı kuralların daha basit düzenlemelerle değiştirileceğini düşünüyor, dolayısıyla ülkeden ülkeye değişik beklentiler öne çıkıyor.

VERGİ CENNETLERİNE DARBE

Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Güneş Söğütlüoğlu, Uluslararası Vergi Reformu kapsamında çok uluslu şirketler için 2025 mali yılı sonundan itibaren ek vergi yükümlülüklerin söz konusu olacağını dile getirerek şunları söyledi: “Çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde minimum yüzde 15 oranında vergilendirilmesini sağlayacak uygulamaları içeren Sütun 2 düzenlemelerinin başta ülkemiz olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için önemli bir vergi geliri yaratacak. Türkiye’nin Ağustos’ta yürürlüğe giren Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ile bu kapsamlı reforma dair uyumlanma süreci de başlamış oldu. Sütun 2 düzenlemeleri, küresel şirketlerin gelirlerini vergi cenneti ülkelere aktarmalarının önüne geçecek. Bu nedenle Sütun 2 yaklaştıkça, daha önce yatırım çekmek için kurumlar vergisi oranlarına dayalı olarak rekabet eden ülkelerin başka yollar araması da gerekecek. Ankete göre; Sütun 2 kurallarıyla uyumlu alternatif vergi teşvik tedbirlerinin geliştirilmesini bekleyenlerin oranı da yüzde 77 oranında.”