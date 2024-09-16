VGM burs başvuru tarihi 2024: VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğrenim burs başvuru tarihleri araştırılıyor. VGM mevzuatına göre; anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik veriliyor. Peki, 2024-2025 eğitim yılı için VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)\ ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 'Ortaöğrenim Eğitim Yardımları', üniversite öğrencilerine ise 'Yükseköğrenim Bursları' veriyor . Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılı için VGM burs başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
VGM burs başvuru tarihi ne zaman?
VGM burs başvuruları sayfasından yaptığı açıklamada; "2024 – 2025 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2024 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır.
2024-2025 eğitim yılı eğitim yardımı/burs başvuruları aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.