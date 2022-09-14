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Adana'da atı yumruklayan vicdansız gözaltına alındı! Bahanesi 'pes' dedirtti

Adana'da, geçen pazartesi günü sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde, ilerlemeyen atına yumruklayan vicdansızın görüntüsü büyük tepki çekmişti. Olayın ardından harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y.'yi gözaltına aldı. Kentte belediye tarafından yasaklanmasına rağmen ata arabasıyla satış yapan şahsın ifadesi ise, 'pes' dedirtti

Vicdansız gözaltında! Bahanesi 'pes' dedirtti
Vicdansız gözaltında! Bahanesi 'pes' dedirtti
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DHA

Adana'da, çocukların gözü önünde atı yumruklayan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 12 Eylül Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kentte belediye tarafından yasaklanmasına rağmen at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Levent Y., hayvanın ilerlememesine sinirlenip, hareket ettirmeye çalıştı.

ATINI YUMRUKLADI

Levent Y., bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı. Çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi. Levent Y., daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin yayınlanması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Levent Y'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği şüpheliyi, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakaladı.

AT KORUMAYA ALINDI

ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Levent Y. ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levent Y., "hayvana acımasız ve zalimce işlem yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

At ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

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