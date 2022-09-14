Vicdansız gözaltında! Bahanesi 'pes' dedirtti

Levent Y., bu sırada sokakta oyun oynayan çocukların gözü önünde atını yumrukladı. Çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi. Levent Y., daha sonra atını hareket ettirerek uzaklaştı.

AT KORUMAYA ALINDI

ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Levent Y. ifadesinde, alkolün etkisinde olduğunu ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Levent Y., "hayvana acımasız ve zalimce işlem yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

At ise, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.