Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden temsilcimiz, grupta ikinci galibiyetini elde etti. Doosan Arena Arenada oynanacak kritik mücadele öncesinde, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler zorlu Çekya deplasmanında galip gelip Avrupa Ligi'ni ilk sekizin içinde tamamlamak için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe günü 23:00'te oynanacak.
VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)
27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)
11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)
22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)
29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanla 14. sırada yer alıyor.