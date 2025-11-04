Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler zorlu Çekya deplasmanında galip gelip Avrupa Ligi'ni ilk sekizin içinde tamamlamak için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...