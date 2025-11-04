Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden temsilcimiz, grupta ikinci galibiyetini elde etti. Doosan Arena Arenada oynanacak kritik mücadele öncesinde, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 23:22 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan temsilcimiz 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler zorlu Çekya deplasmanında galip gelip Avrupa Ligi'ni ilk sekizin içinde tamamlamak için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

        Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe günü 23:00'te oynanacak.

        3

        VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)

        27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)

        11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)

        22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)

        29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)

        5

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        "Oreşnik'in seri üretimi başladı"
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Şara ile Trump bir araya gelecek
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"