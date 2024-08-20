Villarreal: 2 - Atletico Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. İki Takım da sezona birer puanla başlangıç yaptı. Atletico Madrid'in gollerini Marcos Llorente ile Alexander Sörloth atarken, Villarreal'in gollerini ise Danjuma ve Koke (k.k) kaydetti.
İspanya La Liga 1. hafta maçında Villarreal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke kendi kalesine attı.
Diego Simeone'nin takımı, bu sonuçla birlikte yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.
Madrid'in yeni golcüsü Sörloth, La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.