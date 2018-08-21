Tottenham, Hollandalı golcüsü Vincent Janssen'in ufak bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Tecrübeli yıldız geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Tottenham'a geri dönmüştü.

Tottenham'dan yapılan açıklamada Vincent Janssen'in operasyonunun başarılı geçtiği kaydedildi ve oyuncunun iyileşme sürecinde olduğu vurgulandı. İngiltere basınında yer alan haberlere göreyse 24 yaşındaki futbolcunun Ocak 2019'a kadar forma giymesi beklenmiyor.

Janssen, 8 Aralık'taki Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmış ve sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmıştı. Kasımpaşa maçıyla sahalara dönen golcü oyuncu, sezonun geri kalan kısmında 4 maçta forma giyerken 2 de gol atmıştı.

Janssen'in Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönebileceği iddia ediliyordu.

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