Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vincent Kompany, Anderlecht'e teknik direktör-oyuncu olarak döndü

Kaptanlığını yaptığı Manchester City ile son maçına dün çıkan ve ayrılacağını duyuran Vincent Kompany, altyapısından yetiştiği Anderlecht'e döndü. Belçikalı yıldız gelecek sezondan itibaren Anderlecht'te teknik direktör - oyuncu olarak görev yapacak!

Vincent Kompany

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, gelecek sezondan itibaren ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak görev yapacağını bildirdi.

Kaptanı olduğu İngiliz kulübü Manchester City'deki 11 yıllık kariyerini sonlandıran Kompany, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Anderlecht ile oyuncu-teknik direktör olarak 3 yıllığına anlaştığını belirtti.

33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

CITY İLE SON MAÇINA DÜN ÇIKMIŞTI

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany'nin, kaptanlığını yaptığı İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'den ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
FUTBOLŞampiyonluk maçının 11'leri
Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi motivasyon konuşması!
FUTBOLDev maç öncesi motivasyon konuşması!
Bursaspor Göztepe MAÇI CANLI YAYINI! Bursaspor Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda? Bursa Göztepe
FUTBOLKritik karşılaşma oynanıyor...
Galatasaray'dan flaş Ali Palabıyık paylaşımı
FUTBOLG.Saray'dan flaş Palabıyık paylaşımı
Fenerbahçe'de Damien Comolli, Fransa'ya onlar için gitti!
FUTBOLComolli, Fransa'ya onlar için gitti!
Real Madrid sezonu mağlubiyetle noktaladı
FUTBOLReal Madrid mağlubiyetle noktaladı
Başakşehir taraftarı takıma moral verdi
FUTBOLBaşakşehir taraftarından moral
Fenerbahçe, Erzurumspor'a gitti
FUTBOLFenerbahçe, Erzurum'da
Fenerbahçe Kulübünden Ata'ya Saygı Yürüyüşü
FUTBOLF.Bahçe'den Ata'ya Saygı Yürüyüşü
Vincent Kompany Anderlecht'e döndü
FUTBOLKompany Anderlecht'e döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X