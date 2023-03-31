Vincent Van Gogh neden kulağını kesti?

Ne yazık ki, Vincent'ın durumu kısa süre sonra yeniden kötüleşti. Bunu daha fazla kriz ve hastaneye yatış izledi.

Arkadaşları ve ailesi endişelenmiş, komşuları bile ondan korkmaya başlamıştı. Vincent'ın bir psikiyatri hastanesine kapatılmasını sağlamak için bir imza kampanyası başlattılar. Dilekçede 'akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tüm mahalle sakinlerini korkuttuğunu' beyan ettiler.