Viral fotoğraf ''felaket kız'' NFT olarak satıldı 0:00 / 0:00

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2005 yılında, itfaiyeciler tarafından mahallede ev yangınının söndürüldüğü sırada babası tarafından resmi çekilen Zoe Ruth, internette fenomen olmuş sosyal medyada ''meme'' kavramıyla hayatımıza girmişti.

İtfaiye tatbikatı sırasında çekilen resimde Ruth ''uğursuz kız'' imajıyla ve fotoğraftaki sinsi gülümsemesiyle viral haline geldi. Ruth, fotoğraf çekildiği esnada 4 yaşındaydı.

Şimdi 21 yaşında olan genç kızın bu fotoğrafı NFT (Değiştirilemez Kripto Varlık) olarak açık arttırmada 180 Ether’e satıldı.

Yaklaşık 430 bin dolara tekabül eden fotoğraf için babası ve Zoe bundan sonra gerçekleşecek her satıştan yüzde 10'luk bir komisyon alacak.

İlk satıştan sonra fiyatı değerlenen fotoğraf artık 470 doların üzerinde bir rakamla satılacak.

Son dönemde, NFT dünyasında Beeple Crap adıyla bilinen sanatçı dijital eserini 69 milyona satmış yine Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ilk tweetini 2,9 milyon dolara satmıştı.