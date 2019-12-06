"Her şey çok güzel olacak"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, milli oyuncumuz Cenk Tosun'un takımı Everton'a yakın...

Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton'da Liverpool karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim, teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verdi. Silva'nın ayrılığının ardından Everton'ın hedefi bir başka Portekizli oldu.

Sky Sports, Everton'ın 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira'yı menajerlik koltuğuna oturtmak istediğini yazdı.

Porto, Al Ahli, Olympiakos, Fenerbahçe ve 1860 Münih'i çalıştıran Pereira, 2017 sonundan beri Çin'de Shanghai SIPG'i çalıştırıyor. 51 yaşındaki teknik direktör, Çin'de 1 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.