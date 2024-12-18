Vodafone Business Red Wi-Fi ile işletmelere avantajlar

Bugün hemen herkesin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kablosuz ağ bağlantısı teknolojisi, kullanıcıların artan taleplerini karşılamak için ve onlara daha hızlı internet erişimi sunabilmek için hızla gelişmeye devam ediyor.

Kablosuz ağ bağlantısı teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin son aşaması ise Wi-Fi 7. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, şirketlerin dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak Wi-Fi 7 desteğine sahip Red Wi-Fi 3.0’ı işletmelerin kullanımına sunuyor. Red Wi-Fi 3.0’ın farklı segmentlerteki paketleri, şirketlere sıcaklık ve konum haritası, kat içi alan yönetimi, Wi-Fi analitik raporları ve log’lama hizmeti gibi ihtiyaçların yanı sıra, portal üzerinden reklam ve anket hizmetleri, kullanım kontrol paneli oluşturabilme ve aboneye özel internet erişim planı gibi gereksinimlerine de cevap verebiliyor.

REKLAM Şirketin internet altyapısı ve SMS hizmetleri sayesinde işletmeler Red Wi-Fi 3.0’ın sunduğu uçtan uca bağlantı deneyimini deneyimlerken; bu sayede gelişmiş analitik ve raporlama özellikleri sayesinde nokta atışı kampanyalar oluşturma fırsatının yanında, müşteri davranışlarını anlama ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerini geliştirme imkânı da elde ediyor.

“ÖNCEKİ NESİLLERE GÖRE DAHA YÜKSEK HIZ" Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yeni bağlantı çözümleri hakkında şu bilgileri dile getiriyor: “Yapılan araştırmalar, işletmelerin yüzde 62’sinde müşterilerin ücretsiz Wi-Fi sunulduğunda daha fazla zaman geçirdiğini belirtiyor. Ayrıca bu hizmeti kullanan müşterilerin yüzde 50’sinin ise harcamalarını artırdığı görülürken; şirketlerin yüzde 77’si de ücretsiz Wi-Fi’ın operasyonları için önemli veya çok önemli olduğunu ifade ediyor. Yine Wi-Fi pazarlama stratejileri kullanan işletmelerin yüzde 72’si bu yöntemlerin başarılı olduğunu vurguluyor ve yüzde 69’u da ayak trafiğini artırma hedeflerine bu sayede ulaştıklarını belirtiyor.

Wi-Fi’ın günümüzde bu kadar yoğun ve çoklu kullanımı da yüksek kapasiteyle müşteriler açısından hızlı ve kesintisiz kullanımı beraberinde getiriyor. Red Wi-Fi 3.0’la biz de Aruba, Huawei ve diğer üreticilerin Access Point cihazlarıyla uyumluluğumuzun yanında Wi-Fi 7 desteğimizle beraber önceki nesillere göre daha fazla hıza imkân tanıyabiliyoruz. Müşterilerimizin kendi cihazlarını kullanarak portal hizmetine erişimi sağlayan bu hizmetimiz sayesinde ayrıca pazarlama faaliyetlerini destekleyen gelişmiş analitik ve raporlama özellikleri sayesinde işletmelere daha hedefli kampanyalar oluşturma fırsatı sunmuş oluyoruz.”