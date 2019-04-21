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Muhteşem sesi ve türküleriyle herkesi kendine hayran bırakan Volkan Konak, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı, 1500 kişilik salonu tıklım tıklım doldurdu. Mayıs sonunda albümünün çıkacağının müjdesini veren sanatçı, albümünün remix çalışmaları dahil 11 parçadan oluştuğunu, her parçayı özenerek seçtiğini ve albümü için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.