Voyou Salon İKSV'de
Fransız multi-enstrümantalist Voyou, ilk Türkiye konseri için 24 Şubat Cumartesi akşamı Salon İKSV'ye konuk oluyor.
Müzik severlerin buluşma noktası Salon İKSV, pop’u elektronik altyapılardan kurtarıp yeniden enstrümanlarla buluşturan Fransız multi-enstrümantalist Voyou’yu ağırlamaya hazırlanıyor. 24 Şubat Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak +1 Sunar: Voyou konseri için kapı açılış saati 21.00.
Voyou son albümü Les Royaumes Minuscules ve 2024 başında Vanessa Paradis ile birlikte kaydettiği tekli “Le Bal” ile sahnede olacak. Konser biletleri passo.com.tr ve İKSV gişesinden alınabilir.