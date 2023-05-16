Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Vücudunun yüzde 65'i yanan küçük Eymen'e Şanlıurfa'da doku nakli yapıldı

Sakarya'da evlerinde sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudunun yüzde 65'i yanan 6 yaşındaki Eymen Asaf Bekçi'ye bir hayırseverin desteğiyle Şanlıurfa'da vücudundan alınan dokular nakledildi

Vücudunun yüzde 65'i yanan küçük Eymen'e Şanlıurfa'da doku nakli yapıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sakarya'da 2 yıl önce evlerindeki sobanın parlamasıyla çıkan yangında vücudunun büyük kısmı yanan küçük Eymen, bir süre yoğun bakımda tedavi edildi.

Tedavisinin ardından vücudundaki yanık izlerini ve sorunları gidermek için farklı kentlerdeki hastanelere götürülen Bekçi, istediği sonuçları alamadı.

Eymen Asaf Bekçi'ye, Ala Hayat Minik Masumlar Derneğinin (AHMİMDER) desteğiyle Şanlıurfa'daki özel hastanede yapılan başarılı operasyonla doku nakli gerçekleştirildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

AHMİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, dernek olarak 500'ün üzerinde yanık vakasının tedavisiyle ilgilendiklerini söyledi.

Bu operasyonun yapıldığı günün kendileri için özel bir gün olduğunu aktaran Aksu, şöyle konuştu: "Eymen için 'Hiçbir şey yapılamaz.' denilen özellikle sol eli için gitmediğimiz profesör kalmamıştı büyükşehirlerde. Bugün o imkansız denilen elin tamamen açıldığını görmek çok gurur verici bir şey. Çok mutluyum, Kadir hocaya ve bu ameliyatta desteği olan iş insanına çok teşekkür ediyorum."

"YAKLAŞIK 1,5 AY SONRA ELLERİNİ KULLANACAK"

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Kadir Calavul, 7 aydır Şanlıurfa'daki özel hastanede genellikle travma ve yanık hastalarının ameliyatını yaptığını ve bu ameliyatlarda başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Eymen'in kendilerine geldiğinde göz kapaklarının tamamen çekildiğini, görmede, yeme içmede sorun yaşadığını, çenesinin göğsüne yapışık olduğunu dile getiren Calavul, gerçekleştirdikleri ameliyat ve doku nakliyle hastanın her iki üst göz kapağını, her iki yanak, her iki alt dudaktaki çekinti bölgelerini ve vücudunun birçok bölgesini düzelttiklerini dile getirdi.

Calavul, şunları kaydetti: "Ameliyatımız gayet iyi geçti. Hastanın tüm parmaklarını ellerini falan hepsini açtık tahmini olarak bir buçuk ay sonra da ellerini kullanmaya başlayacak. Ondan sonra da ihtiyaçlarını artık kendisi karşılayabilecek. Daha önceden çeşitli ameliyatlar geçirmişti ama ameliyatların çoğu başarısız olmuştu, çok efektif değildi. Elleri, parmakları çok ileri derecede çekinti yapmıştı. Göz kapakları çok kötü olmuştu. Yani başarılı ameliyatlar değildi. Biz bunların hepsini düzelttik. 7 kişilik ekibimizle beş saatte bu ameliyatı gerçekleştirdik."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor
SAĞLIK Ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit ...
Yürürken güçsüzlük hissediyorsanız dikkat!
SAĞLIK Yürürken güçsüzlük hissediyorsanız dikkat!
DSÖ'den şekersiz tatlandırıcı uyarısı!
SAĞLIK DSÖ'den şekersiz tatlandırıcı uyarısı!
Yalnızlık akıl sağlığına iyi geliyor! Peki, hangi tür yalnızlık?
SAĞLIK Yalnızlık akıl sağlığına iyi geliyor!
Hızlı kilo alıp veremiyorsanız nedeni bu olabilir! İşte bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor
SAĞLIK Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum ...
Çok fazla yumurta yerseniz vücudunuzda ne olur? Bilime göre fazla yumurta tüketmenin 5 tehlikeli etkisi!
SAĞLIK Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?
Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere... Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin!
SAĞLIK Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 ...
Asla kilo verememenizin nedeni işte bunlar! Fit ve sağlıklı vücudun düşmanı 11 besini hayatınızdan mutlaka çıkarın!
SAĞLIK Asla kilo verememenizin 11 nedeni!
Kolay yoldan zayıflamak isteyenlere müjde: Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! İşte küçük ama etkili 5 yolu...
SAĞLIK Uyurken vücut yağını eritmek mümkün! İşte küçük ama ...
Her gün sigara içmenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı! İşte detaylar
SAĞLIK Her gün sigara içmek beyni küçültüyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.