Waasland-Beveren - St Truiden rakamlar

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Waasland-Beveren, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü St Truiden takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Waasland-Beveren 2 puanla 12. sırada, St Truiden 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Waasland-Beveren son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. St Truiden son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Waasland-Beveren kazanır 2.60, berabere biter 3.20, St Truiden kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Waasland-Beveren son hafta oynanan KV Mechelen maçında 2-0 yenildi.

St Truiden ise Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Waasland-Beveren, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

St Truiden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Truiden, 1 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ