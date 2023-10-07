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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:59
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        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
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        Suriye'nin kuzeyine gece boyunca devam eden operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.

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