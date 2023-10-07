Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray bu akşam Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 19 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı 7 maçın ikisini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden Antalyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
EKSİKLER
Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Sacha Boey
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Angelino
Lucas Torreira
Ndombele
Barış Alper Yılmaz
Zaha