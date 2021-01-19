WEF'ten küresel risklere karşı uyarı

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF),Küresel Riskler Raporu'nu yayımladı. 2020 yılında uzun vadeli risklerin görmezden gelinmesinin ve hazırlıksız yakalanmanın sonuçlarının yaşandığı belirtildi. Raporda, "COVID-19 pandemisi yalnızca milyonlarca cana mal olmakla kalmadı, aynı zamanda uzun süredir devam eden sağlık, ekonomik ve dijital alanlardaki eşitsizlikleri de derinleştirdi." denildi.

COVID-19'un neden olduğu finansal, dijital ve itibara yönelik baskıların birçok şirketi ve iş gücünü geleceğin pazarlarında geride bırakma tehdidini de beraberinde getirdiği belirtilen raporda, "Potansiyel eşitsizlikler devletler için toplumsal bölümlenmelere neden olabilirken, orta büyüklükteki güçler küresel masada kendilerine bir yer bulamazsa giderek artan gergin ve kırılgan bir jeopolitik görünüm, küresel toparlanmayı da engelleyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Çevresel risklerin etki ve olasılık bakımından küresel riskler listesini domine ettiği kaydedilen raporda, toplumsal bölünmeler, belirsizlik ve kaygının, gezegenin devam eden kötüleşmesini ele almak için gereken koordinasyonu sağlamayı daha da zorlaştıracağı kaydedildi.

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi konu ile ilgili açıklamasında, "Bu raporun 2006 yılından beri vurguladığı küresel salgın riski 2020 yılında gerçeğe dönüştü. Hükümetler, iş dünyası ve diğer paydaşlar için bu tür uzun vadeli riskleri ele almanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak hepimizin bu durumdan çıkarması gereken ders; uzun vadeli riskleri görmezden gelmenin, bu risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmadığıdır. Hükümetler, iş dünyası ve toplumlar pandemiyi geride bırakmaya başladıkça, bir yandan acilen kolektif dayanıklılığımızı ve şoklara yanıt verme kapasitemizi geliştiren yeni ekonomik ve sosyal sistemleri oluşturmaları, bir yandan da eşitsizliği azaltacak, sağlığı iyileştirecek ve gezegenimizi koruyacak adımları atmaları gerekiyor. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Davos Agenda etkinliği, bu yeni bağlamda ihtiyaç duyulan ilkeleri, politikaları ve ortaklıkları şekillendirmek için küresel liderleri harekete geçirecek” dedi.