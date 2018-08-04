Wehen - Cottbus maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig maçında Wehen ile Cottbus, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:00. Wehen 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Cottbus 3 puanda ve 2. sırada. Wehen, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cottbus, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wehen kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Cottbus sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wehen son haftadaki Stuttgart(Am) müsabasında 3-1 kazandı.

Cottbus ise Mainz 05 II maçında 2-3 yenildi.

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