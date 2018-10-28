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Werder Bremen: 2 - Bayer Leverkusen: 6
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Werder Bremen: 2 - Bayer Leverkusen: 6

Almanya Bundesliga karşılaşmasında Werder Bremen ile Bayer Leverkusen karşılaştı. Maçta Bayer Leverkusen 2-6 ile gülen taraf oldu

28 Ekim 2018 Pazar, 21:50 | Güncelleme:
Almanya Bundesliga Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçına sahne oldu.

Konuk takım 8. dakikada Kevin Volland ile 0-1 üstünlük sağladı. 38. dakikada konuk takım, Julian Brandt ile skoru 0-2 yaptı. Mücadelenin 45. dakikasında Bayer Leverkusen Karim Bellarabi ile skoru 0-3 yaptı. İlk yarı 0-3 sona erdi. İlk 45 dakikada Bayer Leverkusen futbolcusu Kevin Volland ile Werder Bremen futbolcusu Sebastian Langkamp sarı kart gördü. 60. dakikaya gelindiğinde Werder Bremen, Claudio Pizarro ile yaparak farkı 2'e indirdi: 1-3.

63. dakikada Werder Bremen, Yuya Osako ile 2-3 yaparak farkı 1'e indirdi.

67. dakikada Kai Havertz skoru 2-4 olarak değiştirdi.

Dakika 72 olduğunda Sebastian Langkamp, Bayer Leverkusen adına 5. golü attı.

77. dakikada Sebastian Langkamp ile Bayer Leverkusen tabelayı 2-6 olarak değiştirdi.

İkinci 45 dakikada Bayer Leverkusen futbolcusu Jonathan Tah ile Werder Bremen futbolcusu Milos Veljkovic sarı kart gördü.

Mücadele 2-6 bitti.

148 kodlu maçta İddaa'da Bayer Leverkusen galibiyetine bahis oynayanlar 2.70 oranını kazandı.

Werder Bremen son 5 maçta 1 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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