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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti! - Son dakika haberleri, Balıkesir haberleri

        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!

        Balıkesir'de 46 yaşındaki Ayşe Acar, bir süre önce boşandığı 16 yıllık eski eşi aynı yaştaki Cemil Fidan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Hakkında, uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam, benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 08:16 Güncelleme: 18.11.2023 - 08:16
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        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
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        Balıkesir'de olay, Gönen ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Acar (46), 16 yıldır evli olduğu Cemil Fidan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı.

        ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre boşanmayı kabullenemeyen Fidan, eski eşi ve 2 kızının annesi Ayşe Acar'ın, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti.

        BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

        Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin evine giden Fidan ile Acar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Ayşe Acar, eski eşi Fidan tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti.

        POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

        Cinayet sonrası polis merkezine giden Cemil Fidan'ın itiraf etmesiyle olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ve sağlık görevlileri Ayşe Acar'ın boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURDU

        Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Cemil Fidan hakkında, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Fidan'ın cinayetten önce, sosyal medya hesaplarından, eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

        KATİL KOCA TUTUKLANDI

        Sorgusu tamamlanan Cemil Fidan, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken; Ayşe Acar'ın Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi yakınlarınca alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        #Son dakika haberler
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