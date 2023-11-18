Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti! Balıkesir'de 46 yaşındaki Ayşe Acar, bir süre önce boşandığı 16 yıllık eski eşi aynı yaştaki Cemil Fidan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Hakkında, uzaklaştırma kararı bulunan Cemil Fidan'ın cinayetten önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam, benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.11.2023 - 08:16 Güncelleme: 18.11.2023 - 08:16 facebook

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