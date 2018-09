3 | 10

7/24 ÇEVRİMİÇİ

Her zaman aktif olan, yazdığınız an çevrimiçi olan bu insan tipleri en makbul Whatssapp kullaıcıları olarak görülür. Grupta her sohbete katılmanın yanı sıra, birçok konu hakkında da bilgi sahibidirler de. Güçlü bağlantıları vardır, en songelişmeleri her zaman ondan duyarsınız. "Nasıl oluyor da her zaman çevrimiçi olabiliyor" diye düşünüyorsanız, hiç sorgulama zahmetine girmeyin. Bu onların sırrı.