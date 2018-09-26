Whatsapp, hepimizin hayatının içine sızmış durumda. Sadece iletişim kurmuyor, buluşmalar ayarlıyor, iş görüşmeleri yapıyoruz bu uygulama yüzünden Hatta anneler bile "Eve ekmek al" derken Whatsapp'ı tercih ediyor. Hal böyle olunca Cosmopolitan dergisi, Whatsapp'da en çok karşılaşılan 10 insan tipini derlemiş. Bakalım kaçı size tanıdık gelecek...
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GİZEMLİYİ OYNAYANLAR
Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Son görülmesi ve okundu bilgisi kapalı olanlar bu kategoride. Onların izlerini asla süremezsiniz. Yazdığınız okundu mu okunmadı mı kestiremezsiniz. Bu kişilerden kimi mahremiyetini korumak isterken, kimiyse gizemliyi oynamak ister.
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ARKASINA BAKMAYANLAR
Bu insan tipleri her şey derli toplu görünsün ister. Eskilerden kalma konuşmalardan, amacını yitirmiş gruplardan ve kalabalık arkadaş gruplarından hiç hoşlanmazlar. Mesela, arkadaşlarınızla buluşma ayarlamak için bir grup mu açtınız, buluşmanın bittiği an bir bakmışsınız gruptan çıkmışlar. Hem de tek bir söz etmeden! Prensipleri bu, yargılayamazsınız.
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7/24 ÇEVRİMİÇİ
Her zaman aktif olan, yazdığınız an çevrimiçi olan bu insan tipleri en makbul Whatssapp kullaıcıları olarak görülür. Grupta her sohbete katılmanın yanı sıra, birçok konu hakkında da bilgi sahibidirler de. Güçlü bağlantıları vardır, en songelişmeleri her zaman ondan duyarsınız. "Nasıl oluyor da her zaman çevrimiçi olabiliyor" diye düşünüyorsanız, hiç sorgulama zahmetine girmeyin. Bu onların sırrı.
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SESİME GEL...
Bu insanlar tipleri hepimizin hayatında var. Onlar işte, sokakta ya da restoranda olup olmadığınızı umursamadan devamlı sesli mesaj atarlar. Siz kulaklığınızı ararken sesli mesajlar gelir de gelir. Siz yazıyla cevap verseniz de onlar sesli mesaj göndermeye devam eder, tarzları bu...
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AH! YANLIŞ GRUP!
İtiraf edin, sizin de başınıza geldi. Merak etmeyin, bunu yaşamayan kimse kalmadı. İş, aile ve arkadaş derken onlarca grup arasında şaşırmamanız mümkün değil. Tek konuda dikkatli olmanız gerekli, arkadaş grubunuza yazacağınız şeyi iki kere kontrol edin, iş ya da aile ilişkilerinizin sekteye uğramasını istemezsiniz.
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EMOJİ DİLİ
Emojiler varken kim yazmaklar uğraşır ki? Sayfalarca emoji arasında tam da o anki duygularını yansıtanı bulan bu insan tipleri çok iyi birer araştırmacı ve gözlemcidir. Hiç bilmediğiniz emojiler ortaya çıkarır, ustalıkla kullanırlar. Saygı duymaktan başka yapılacak bir şey yok.
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FOTOĞRAF TAKINTILILAR
Heyecanlı ve hevesli insan tipleridir. Buluşmaları ayarlayan ya da her programa uyum sağlayan kişilerin başında gelirler. Değişiklikten hoşlanırlar, bu yüzden ellerine fırsat geçtikçe grup ismini ve fotoğrafını yakındaki organizasyona göre değiştirmeyi, değişikliğe göre güncellemeyi de ihmal etmezler. Kendi profil fotoğraflarını da haftada bir değiştirmeyi prensip haline getirdiklerini söylememize gerek var mı?
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GERİDEN GELENLER
Whatsapp grubunuza ansızın düşen anlam veremediğiniz "hahaha" mesajı aslında bir saat önceki sohbeti yeni okuyan arkadaşınızdan geliyor. Tepkileri geriden gelen bu insan tipleri, devamlı sohbetin dışında kalır ama katılım göstermek adına geç de olsa düşüncelerini paylaşmaktan geri durmazlar.
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VARLIK GÖSTERMEYENLER
Grupta yazılan her şeyi okurlar, özelden yazılanları da ama konu cevap vermeye gelince ortalıkta görünmezler. Ona yazarken bilirsiniz cevabın ne zaman geleceğinin meçhul olduğunu. Yazdığınızı görse de, cevap bir türlü gelmez. Buna rağmen, onlara sorsanız aktif kullanıcıdırlar. Bu insan tiplerine karşı sabırlı ve iyi niyetli yaklaşmakta fayda var.
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ARANIYOR
Yanlış gruba mesaj atanlardan sonra en talihsiz kategori stalk'larken arayanlar. Bu konuda hemfikir olduğumuza eminiz. Hepimiz zaman zaman merak edip fotoğraflara bakıyoruz. Fotoğrafın yanına arama butonu koyan Whatsapp'a mı suçu atmalıyız dersiniz yoksa merakımıza mı?
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