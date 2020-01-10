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HaberlerGirişimcilik

Workup'ıncı 6'ıncı dönemi 14 girişim ile başlıyor

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu, Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ıncı dönemi 14 girişim ile başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, 6 ay süren programda girişimlere, ofis desteğinin yanı sıra kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gib destek paketleri sunuluyor

workup girişimcilik programı
HABERTURK.COM

Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı'nda 6'ıncı dönem başlıyor.

İş Bankası’nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017 yılından beri devam eden programın geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen Demo Day'i ile 5'inci dönem tamamlanmış ve bugüne kadar programdan mezun olan girişim sayısı da 49'a yükselmişti.

Yapılan açıklamaya göre, 6 ay süren programda girişimlere, ofis desteğinin yanı sıra kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, İş Bankası Grubu başta olmak üzere işbirliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım hakkı ile kendilerini tanıtma olanağı sunuluyor.

Programın, seçilen yeni girişimler ile 13 Ocak 2020 tarihinde 6'ıncı dönemine başlayacağı bildirildi.

Programa kabul edilen 14 girişim ise şu şekilde açıklanıyor; Agrinte, Aktivido, B2 Metric AI, Bartme, Enhencer, Enpratik, Headports, Hipicon, Justifi, Mindsite, Omnisight, Process Eye, SFM Yazılım, Vahaa. 

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