Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almasının ardından Washington'da yaptırım gündemi konuşulmaya devam ediyor.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye uygulanması muhtemel yaptırımları tartışmak üzere bu hafta Beyaz Saray'da bir grup senatörle bir araya gelecek. Ancak gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söylediği belirtiliyor.

Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu düşürecek adımlar arayışında olduğu belirtilirken, Trump'ın da Erdoğan'a yaptırımlar konusunda bazı güvenceler verdiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta konuyla ilgili gazetecilerden gelen "Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusuna, "Hayır, şu anda buna bakmıyoruz" şeklinde yanıt vermiş ancak 45 dakika sonra ağız değiştirerek yaptırımların mümkün olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray, Türkiye'ye yaptırım konusunda daha kararsız bir tutum izlerken, ABD Kongresi'nin bu konudaki sert duruşu dikkat çekiyor. ABD medyasında yer alan haberlerde, Kongre'nin Beyaz Saray'a Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda baskı yaptığı, aksi takdirde Kongre'nin konuyla ilgili olarak harekete geçeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young bir tasarı sunarak, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını kınamış ve Beyaz Saray yönetimini yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

Beyaz Saray ise Kongre üyelerine Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanı Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştükten sonra bir karar vereceğini söyledi. WSJ'ye göre, her iki isim de NATO bölgesine Rus silahlarının sokulmasının görmezden gelinmemesi ve Türkiye'ye belli oranda yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyor.

ABD Dışişleri'nden iki kaynağa göre ise, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cuma günü NATO yetkilileriyle görüşerek, Amerikan yönetiminin olası yaptırımlarla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

ABD KONGRESİ'NİN TÜRKİYE'YE UYGULANMASINI İSTEDİĞİ CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik uygulanmasını istediği CAATSA (Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) Ağustos 2017'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, vize yaptırımlarından ABD finans kuruluşlarından kredi kullanma yaptırımlarına kadar geniş yelpazede 12 yaptırım çeşidi içeriyor ve Başkan'ın bu 12 yaptırımdan 5'ini seçmesi bekleniyor. Ancak yasada herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor ve ABD Başkanı isterse yaptırımları sonsuza dek erteliyor.

Ancak yasaya göre Kongre, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili tutumunu zayıf bulursa veya Başkan yaptırımları ertelerse müdahale etme ve önleyici tedbirler alma hakkına sahip. ABD Kongresi'nin geleneksel olarak yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'dan daha katı bir tutum sergilediği, Beyaz Saray'ın ise diğer ülkelerle diplomatik yollar arama yoluna gittiği biliniyor.

2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları ilk olarak Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi ile Su-35 savaş uçaklarını alan Çin'e karşı uygulanmıştı. O dönemki yaptırımlar satın almayı yapan Çin'in askeri birimini ve yöneticilerini hedef almıştı.