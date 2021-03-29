İşte Xiaomi'nin Avcılar’daki ilk 'yerli'si 0:00 / 0:00

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, partneri Salcomp ile üretime başlayacağı dördüncü fabrikasını Türkiye’de faaliyete açtı.

İstanbul-Avcılar’daki fabrikanın açılışı için düzenlenen toplantısına Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, İstanbul Yatırım Ofisi Başkanı Nihat Narin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar Kaymakamı Kemal İnan gibi isimler katıldı.

30 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Açılışa özel olarak mektup yollayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp’un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ilettiği video mesaj ile "2018’den bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Xiaomi, başarılı faaliyetlerini bu yatırımla taçlandırıyor. Yabancı yatırımcılar için yüksek teknolojili sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağını geliştirmek için yoğun gayretteyiz. Teşviklerimizi ve desteklerimizi bölge bağımsız artırarak devam ediyoruz. Xiaomi tesisi de öncelikli desteklerimizden faydalanacak. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

‘TEŞVİKLERİ ARTIRACAĞIZ’

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açılışa ilişkin videosunda "Bu yatırım teknolojisi ve ihracat potansiyeli ile son derece dikkat çekici ve stratejik bir yatırımdır. Bakanlık olarak bu alanda teşviklerimizi artırıyoruz” dedi.

Açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Yurt Dışı Faaliyetler Daire Başkanı Furkan Karayaka, "Uluslararası yatırımlar açısından Bilgi Teknolojileri ve İletişim sektörü öncelik verdiğimiz sektörlerin başında geliyor. Bu kapsamda yatırımcı firma önemli teşviklerden faydalanıyor. Bu yatırımın tüm fazlarının gerçekleşmesiyle 2000 kişiye istihdam fırsatı sağlanacağını duymanın mutluluğu içerisindeyiz. 30 milyon dolarlık bu yatırım ülke ekonomisine ithalatı azaltma noktasında ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK’

Açılışta söz alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Temsilcisi Liu Shaobin ise şunları söyledi:

“Bu yıl Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü. Geçtiğimiz 50 yıl içinde her iki tarafın ortak çabaları sayesinde son derece verimli sonuçlar elde ettik. Her iki tarafın da Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü, iki ülke arasındaki iş birliklerini daha da güçlendirmek ve karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine yeni büyük katkılar sağlamak için bir fırsat olarak değerlendireceğini umuyorum."

Xiaomi Ortadoğu Başkanı Ronnie Wang ise "Xiaomi olarak en büyük önceliğimiz en güncel teknolojileri adil fiyatlarla dünyanın her yerinde kullanıcılarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu misyonla temel stratejimizi de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladık. Bu strateji önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. 2020'nin son çeyrek raporlarına göre 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289.5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19.4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye Devleti destekleriyle devam edecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

YILLIK 5 MİLYON ADETLİK ÜRETİM HEDEFİ

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang: "Türkiye'de katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2000 kişiye iş alanı yaratmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için Mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

‘200 MİLYON DOLARLIK KATMA DEĞER’

Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue da şöyle konuştu:

"Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları inşa ediyoruz. Bu tesisi Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracağız."