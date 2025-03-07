Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), 9 Mart Pazar günü yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
        ABONE OL

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav pazar günü 81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

        Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

        Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

        Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak.

        SINAVA 120 BİN 261 ADAY BAŞVURDU

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınava 120 bin 261 adayın başvurduğunu bildirdi.

        Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacağını aktaran Ersoy, diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacağını belirtti.

        Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu; bu haktan 1026 adayın yararlandığını belirterek "Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Ukrayna' çıkışı
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Otomobilini yaktı! Alevler onu da yuttu!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        İdrar örneğiyle hile! Sahte rapor şebekesi görüntülerle deşifre oldu!
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"