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        Haberler Ekonomi Turizm Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı - Turizm Haberleri

        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nisan ayı otellerin doluluk oranını yüzde 41,12 olarak açıkladı. Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:49
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        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
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        Pandemi sonrası toparlanma sürecini hızla sürdüren konaklama sektörü, Nisan ayında önemli bir ivme kazandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Mart ayında yüzde 26,79 seviyesinde gerçekleşen işletme ve basit belgeli konaklama tesislerinin doluluk oranı, Nisan ayında yüzde 41,12’ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre de artış göstererek yüzde 39,74’ten yüzde 41,12’ye çıktı.

        Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi.

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        Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928’i yabancı, 5 milyon 942 bin 467’si yerli ziyaretçilere ait oldu.

        Toplam 6 milyon 6 bin 797 kişi konaklama tesislerinde ağırlandı. Bunun 2 milyon 955 bin 829’u yabancı, 3 milyon 50 bin 968’i yerli ziyaretçilerden oluştu.

        ZİYARETÇİLERİN ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ 2,48 GÜNE YÜKSELDİ

        Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi geçen yılın Nisan ayında 2,44 gün iken, bu yılın aynı ayında 2,48 güne yükseldi.

        Türkiye’nin turizmdeki istikrarlı yükselişi devam ederken, sektörün her geçen ay pandemi öncesi seviyelere daha da yaklaştığı gözlemleniyor.

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