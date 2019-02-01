Yabancı üniversitelerin Türkiye'deki 'sözde şubelerinden' alınan diplomalara yönelik açıklama

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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde YÖK'e yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin Türkiye'de sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği sonucunun çıkartıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre; "Ülkemizde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumları ile ilgili düzenlemeler T.C. Anayasası’nın 130. maddesi ile belirlenmiş olup kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler ancak devlet tarafından kanunla ve devletin gözetim ve denetimine tabi olarak kurulabilir. Üniversiteler ve bağlı birimlerin kuruluş ve işleyişleri, kanunla düzenlenmiştir.
Yurtdışındaki üniversitelerden alınan diplomaların denklik işlemi yapılırken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin yükseköğretim kurumları ve programlarının tanınması ile ilgili maddeleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulur. Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için ilgili yönetmelikteki Madde 5-(1)/b’e göre “Bir ülkenin yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren kurumların menşe ülke ve faaliyet gösterdiği ülke tarafından yasal olarak tanınıyor olması,” gerekir.
Son günlerde Kurulumuza yapılan başvuru ve ihbarlardan, merkezi yurt dışında bulunan yabancı üniversitelerin ülkemizde sözde şubeler açtığı ve mezunlar verdiği anlaşılmaktadır.
Asıl merkezleri Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde olan ve ülkemizde Gaziantep, Mersin, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde “Üniversite kampüsü ya da şubesi” adı altında apartman dairelerinde gayri resmi olarak faaliyet gösteren sözde üniversite şubelerinin, sosyal medya aracılığıyla öğrenci toplamaya çalıştığı tespit edilmiştir.
Kuruluş ve işleyişine dair hiçbir yasal dayanağı olmayan, resmi statüsü bulunmayan, eğitim ve öğretim açısından ülkemizdeki hiçbir usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara itibar edilmemesi gerekmektedir.
Sözde üniversite eğitiminin, apartman dairelerinde ya da uzaktan eğitim yolu ile yükseköğrenimin gerektirdiği nicelik ve nitelikten yoksun olarak, gerekli akademik ve mesleki kazanımlar sağlanmadan, kısa sürede ve özellikle ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verildiği ve öğrencilerin orijinal diplomalarla mezun edildiği anlaşılmaktadır.
Ülkemizin gelişmekte olan yükseköğretim sistemini ve kalitesini bu tür yıkıcı etkilerden korumak için tanınmayan ve ülkemizde yasal olmayan bir başka ülkede bulunan üniversiteye ait yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak reddedileceği hususu kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur."
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