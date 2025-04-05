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        Haberler Sağlık Yağlı diyet meme kanseri yayılmasını artırabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yağlı diyet meme kanseri yayılmasını artırabilir

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun yağlı diyetin meme kanseri yayılmasını arttırabileceği konusunda uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:46
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        Yağlı diyet meme kanseri yayılmasını artırabilir
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        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun yağlı diyet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Obezite yani fazla kilonun, meme kanseri geliştirme riskini arttırdığını biliyoruz. Ancak bu durumun nedeni hala tam olarak anlaşılmış değil. Birkaç gün önce İspanyol Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, obezite ile kanser arasındaki nedeni açıklamak için önemli bir çalışma yaptı. Héctor Peinado ve arkadaşları tarafından Nature Communications'da yayınlanan bu çalışma, akciğer metastazı geliştiren üçlü negatif meme kanserli fareler üzerinde yapılmış olup, yüksek yağlı bir diyetin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiği bulundu.

        Araştırmacılar bu çalışmada, yüksek yağlı bir diyet sonucunda obez olanlarda akciğer metastazının oluşumunu destekleyen değişiklikler meydana geldiğini belirtiyor. Özellikle, vücutta trombosit aktivasyonu ve kan pıhtılaşma kapasitesi artıyor; ayrıca, akciğer doku hücrelerini birbirine bağlayan fibronektin proteini aktive oluyor. Bunun sonucunda da metastaz gerçekleşiyor."

        "İNSAN ÇALIŞMALARIYLA MUTLAKA DESTEKLENMELİ"

        Obezitenin kan pıhtılaşmasının desteklediğine dikkati çeken Coşkun, "Bu süreç trombosit adı verilen kan hücrelerine bağlıdır. Bu çalışmada da gözlemlendiği gibi yüksek yağla beslenen hayvanlarda, birincil tümörden yayılan hücreler, kan dolaşımı sırasında normal diyetle beslenenlere göre daha fazla trombositle çevrilidir. Yüksek yağlı diyet uygulaması kaldırıldığında normal diyet ile kilo verdiğinde, trombosit ve pıhtılaşma durumu normal seviyelere dönerek metastazların azaldığı kaydedildi. Bu çalışmanın sonuçlarıyla yapılan diğer klinik çalışmaları birleştirdiğimizde, diyet müdahalesinin veya olumlu diyet değişikliklerinin, trombosit aktivitesinin kontrolüyle birlikte, belirli antitümör tedavilerinin etkinliğini arttırabileceğini ve oluşabilecek metastazların önüne geçilebileceğinin vurgusu yapılıyor. Hem kanser tedavisi süresince hem de tedavi bittikten sonra sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek oldukça önemli. Bu çalışma her ne kadar deneysel bir çalışmada olsa yine de meme kanserinin metastaz yapma mekanizması açısından önemli olabilir. Bu çalışmanın insan çalışmalarıyla mutlaka desteklenmesi gerekiyor."

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