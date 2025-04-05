Yağlı diyet meme kanseri yayılmasını artırabilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun yağlı diyet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Obezite yani fazla kilonun, meme kanseri geliştirme riskini arttırdığını biliyoruz. Ancak bu durumun nedeni hala tam olarak anlaşılmış değil. Birkaç gün önce İspanyol Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, obezite ile kanser arasındaki nedeni açıklamak için önemli bir çalışma yaptı. Héctor Peinado ve arkadaşları tarafından Nature Communications'da yayınlanan bu çalışma, akciğer metastazı geliştiren üçlü negatif meme kanserli fareler üzerinde yapılmış olup, yüksek yağlı bir diyetin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiği bulundu.

Araştırmacılar bu çalışmada, yüksek yağlı bir diyet sonucunda obez olanlarda akciğer metastazının oluşumunu destekleyen değişiklikler meydana geldiğini belirtiyor. Özellikle, vücutta trombosit aktivasyonu ve kan pıhtılaşma kapasitesi artıyor; ayrıca, akciğer doku hücrelerini birbirine bağlayan fibronektin proteini aktive oluyor. Bunun sonucunda da metastaz gerçekleşiyor."