Tokat'ta akınları tarafından aranan müteahhit, ölü olarak bulundu

İHA

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süredir kendisinde haber alınamayan müteahhitin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden Cemil Yıldıran (51) kızının düğün davetiyesini dağıtmak için akşam saatlerinde yola çıktı. Gökal Beldesi'nde cipiyle ilçeye hareket eden Yıldıran’dan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

ARACI 200 METREDEN UÇURUMA YUVARLANMIŞ

Düden Gölü Mevkii'nde arama yapan Yıldıran'ın yakınları kaza izine ulaştı. Yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsünün cansız bedeni araç dışında bulundu. Olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müteahhitin cenazesi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Evli ve 7 çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.