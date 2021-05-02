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Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.

YAKIYOR! Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sabah saatlerinde Ankara ve Bolu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunun (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri),akşam saatlerinden sonra ise Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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