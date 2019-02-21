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"ÇOK ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"

Yalın, "Önceden bir hedef koymuştum. 35 yaşına geldiğim zaman dört tane kız çocuğum olsun istiyordum ama kısmet olmadı. Şimdi de çok çocuğum olsun istiyorum ama belli bir yaş yok. Hedefim yok artık. Doğru zaman neyse o zaman olsun. Bol bol vakit ayırmak isterim çocuklarıma... Babam yıllar sonra söyledi, bir hesap yapmış 'Şimdi torunum olsa üniversiteye gidip evlenmesini göremem, 85 yaşında olurum o zaman' dedi. Bu durum canımı sıkıyor biraz" ifadelerini kulandı.