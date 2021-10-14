Yalnız yaşadığı evde yanarak can verdi 0:00 / 0:00

AA

Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evin büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş'un (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Durmuş'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.