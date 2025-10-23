Habertürk
        Yalova'da konserve yüklü TIR, alev alev yandı

        Yalova'da konserve yüklü TIR, alev alev yandı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan konserve yüklü TIR'da yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çekip çekiciyi dorseden ayırdığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 04:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 04:07
        Olay, saat 21.30 sıralarında Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdı. Yangın hızla yayılırken TIR, alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dorse kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

