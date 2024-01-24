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        DowAksa, Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzaladı

        Karbon elyaf üreticisi DowAksa, CEO Destek Beyanı´na imza atarak BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ne bağlılığını ve desteğini resmileştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:50
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        DowAksa, Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzaladı
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        Karbon elyaf üreticisi DowAksa, CEO Destek Beyanı´na imza atarak BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ne bağlılığını ve desteğini resmileştirdi.

        DowAksa, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi İlkeleri'nin imzacısı oldu. Şirketin Yalova kampüsünde gerçekleştirilen törende DowAksa CEO´su Massimo Rebolini, CEO Destek Beyanı'nı imzalayarak, Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri´ne bağlılıklarını resmileştirdi. İmza ile kadın gücünü teşvik etme ve iş yerinde eşitlik ilkesini güçlendirmeye yönelik taahhüt vurgulanıyor.

        DowAksa, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik ilkelere taahhüt vererek gelecek dönemde çalışmalarını daha da ileriye taşımak için süreçlerini gözden geçirecek.

        REBOLİNİ: KADININ GÜÇLENMESİ İLKELERİ´NE ATTIĞIMIZ İMZA, KARARLIĞIMIZIN BİR GÖSTERGESİ

        Kadın Gücü İnisiyatifi toplantısında gerçekleştirilen imza töreninde CEO Massimo Rebolini, şirketin çeşitlilik konusundaki aktif rolünü pekiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Rebolini, " Kadınların güçlenmesinin daha iyi bir dünya inşa etmek için hayati bir öneme sahip olduğuna gönülden inanıyorum. DowAksa´da, cinsiyet eşitliğine giden yolda engelleri kaldırmak amacıyla kadın-erkek tüm çalışanlarımızı omuz omuza çalışmaya, iş birliği yapmaya teşvik ediyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tutan bir ekibe sahip olmanın, herkesin sesinin değerli olduğu bir ortamın oluşturulmasının, inovasyon ve başarı için temel olduğuna inanıyoruz. Çeşitliliği benimsemek, özellikle kadınları desteklemek, sadece eşitliği sağlamaz, aynı zamanda şirketlerin ilerlemesi için gerekli, daha önce yararlanılmamış bir potansiyele de erişim sağlar" dedi.

        Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles- WEPs), iş dünyasına toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde, pazarda ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl ilerletileceği konusunda rehberlik sunuyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) tarafından oluşturulan WEPs, uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına göre bilgilendiriliyor ve işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde pay sahibi ve sorumluluğu olduğu bilincine dayanıyor.

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Yalova - DHA

        2024-01-24 10:50:15

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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