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        Çınarcık'ta park halindeki otomobil yandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:10
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        Çınarcık'ta park halindeki otomobil yandı
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        Yalova’nın Çınarcık ilçesinde park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        İsmet Çakmak idaresindeki 77 ACJ 402 plakalı otomobilde, Çınarcık Karpuzdere Mahallesi 6. Sokak’ta park halindeyken yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler otomobilde çıkan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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