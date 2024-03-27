Yalova'da okuma yazma öğrenen kadınlar başkandan bilgisayar kursu istedi

Yalova Belediyesi tarafından açılan kurslar sayesinde okuma yazma öğrenen 50 kadın, kendilerini ziyarete gelen Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a yazdıkları mektupları verip bilgisayar kursu da açmasını istedi.

Yalova Belediyesi tarafından il genelinde açılan kurslara yoğun rağbet gösteren kadınlar, Kuran-ı Kerim, okuma-yazma, dikiş-nakış, el sanatları gibi 30 farklı kursla önemli kazanımlar elde ediyor.

Önceki yıllarda sadece 9 kadının katıldığı okuma yazma kurslarına artan talebi gören belediye, kurs sayılarını artırarak şuan 50 kadının eğitim almasını sağlıyor.

Kadınların kendisine yazdığı teşekkür mektuplarını alan ve yazdıkları defterlere bakan Tutuk, kadınların okuma yazma sorununu çözmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

"Her mahallede YASMEK kurslarımız devam ediyor. İçinde okuma yazma, nakış, giyim, dikim, Kuran-ı Kerim kurslarımız var. Bu şekilde belediyemizin hizmetleri halkımıza devam ediyor. Okuma yazma kursumuzda en büyük öğrencimiz 76 yaşında. Çok mutlu oldum kendilerini gördüm. Gerçekten de o kadar güzel yazıp okuyorlar ki şu anda kendileri de çok mutlu. Kendileri bana birer mektup yazmış. Taleplerini veya duygu ve düşüncelerini iletiyor. Ben de mektupların tamamını aldım ilk fırsatta tek tek okuyup kendilerine cevap vereceğim. Ben de mektupla cevap vermek istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Burada önemli olan 50'ye yakın okuma yazma bilmeyen büyüklerimizin şuan harika bir şekilde okuyup yazdıklarını gördüm."

Kursu tamamlayan kadınların kendilerinden bilgisayar kursu da istediklerini, bunun da kendisini mutlu ettiğini anlatan Tutuk, kadınların her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Henüz 7 ay önce kursta eğitim vermeye başladığını belirten usta öğretici Buse Taşdemir ise, okuma yazma kursuna büyük ilginin olduğunu, gündelik işlerini yaparken okuma yazma öğrenen kadınların artık kendilerine daha çok güvendiklerini aktardı.

Evde sıkıldığı için okuma yazma kursuna geldiğini anlatan 76 yaşındaki İsminaz Yücetaş da, "Hem gidip okuyayım hem de yazayım güzel olur.' dedim. Toplum içine de girmiş oluruz. Çok da memnun kaldık. Allah razı olsun başkanımızdan bu kursları açtığı için. Çok memnun kaldık. Bir çok avantajı oluyor. Bir minibüse binerken, bakkala giderken her ihtiyacımızı gideriyoruz Allah'a şükür. Onun için memnunuz. Evde boş oturuncaya kadar öğrenmek güzel bir şey, kimseye muhtaç olmadan. Torunlarımdan doktor var, öğretmen var. Ben geri kalmışım. Defterimi gösteriyorum hepsi mutlu oluyor." dedi.