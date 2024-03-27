Çiftlikköy'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Yalova Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.T'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Taşköprü beldesinde bu kişinin çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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