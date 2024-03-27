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        Çiftlikköy'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:26
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        Çiftlikköy'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Yalova Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.T'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu ilçeye getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

        Taşköprü beldesinde bu kişinin çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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