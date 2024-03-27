Çiftlikköy'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Taşköprü beldesinde bu kişinin çalıştığı çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

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