Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi´ndeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı ihbarını aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından perşembe günü mahallede bulunan birçok eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 3 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 26 kartuş, 38 mermi ele geçirildi. Evlerinde silah ve mermi ele geçirilen E.Y., T.İ., U.M. ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K. ve E.C. gözaltına alındı.
Şüphelilere, `genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi´ ve `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçlarından idari yaptırım uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-08-10 13:03:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.