600 metrelik Türk bayrağı böyle görüntülendi

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümü dolayısıyla Yalova Altınova Belediyesi tarafından 600 metrelik Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş, büyük bir coşku ile gerçekleşti. Yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, 600 metrelik bayrak havadan böyle görüntülendi.



Yalova Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü' coşkulu kalabalık ile birlikte bayram havasında geçti. Belediye binasının önünde başlayan yürüyüşe 7’den 70’e yüzlerce kişi katıldı. 600 metrelik Türk bayrağını coşku ile taşıyan vatandaşlara Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova AK Parti İlçe Başkanı Hasan Zafer ve Altınova MHP İlçe Başkanı Serkan Dikyar'da eşlik etti.

600 metrelik Türk bayrağı drone ile havadan görsel bir şölen oluştururken, kalabalık daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen etkinlikte şehitler ve gaziler için dualar etti.

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