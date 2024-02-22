Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini ziyaret etti

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediyesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'u ziyaret etti.

        Başkan Tutuk, dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonluğu elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu'nun tüm Türkiye ve Yalova'yı gururlandırdığını ifade etti.

        Milli güreşçiye yaşattığı gurur nedeniyle teşekkür eden Tutuk, "Olimpiyat şampiyonluğu ile çıtayı yükselteceğinize inanıyorum. Sırrı Acar gibi bir şampiyonumuz da var. Bence burada yıllarca Buse Tosun Çavuşoğlu olarak adını altın harflerle Yalova'nın gönlüne yazdın. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman Yalova Belediyesi olarak da bir ağabeyin olarak da belediye başkanı olarak da yanındayım." diye konuştu.

        Buse Tosun Çavuşoğlu ise dünya ve Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla seribaşı olarak olimpiyatlara gideceğini ve burada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

        Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

        Buse Tosun Çavuşoğlu'na ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı ve Yalova Belediyespor Güreş Sorumlusu Ali Kayalı ile genç güreşçiler eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Putin'den Biden'a: Sözleri kaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kartal ile Çalıkuşu
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi
        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi
        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Yalova'da bir kadının altınlarını gasbeden 2 kişi tutuklandı
        Yalova'da bir kadının altınlarını gasbeden 2 kişi tutuklandı
        Yalova Üniversitesi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
        Yalova Üniversitesi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi
        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı
        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı