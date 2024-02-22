Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi

Kumar sırasında kullanılan 19 bin 300 liranın muhafaza altına alınarak mülkiyetinin kamuya geçirilirken, kumar oynatan işletmelerin ise geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası kesildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit etti.

Yalova'da polisin yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmedeki 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi.

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