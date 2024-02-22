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        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi

        Yalova'da polisin yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmedeki 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:03
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        Yalova'da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi
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        Yalova'da polisin yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı belirlenen 3 işletmedeki 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası verildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit etti.

        İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 83 bin 525 lira para cezası kesildi.

        Kumar sırasında kullanılan 19 bin 300 liranın muhafaza altına alınarak mülkiyetinin kamuya geçirilirken, kumar oynatan işletmelerin ise geçici süreyle kapatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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