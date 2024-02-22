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        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Yalova'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 1 kişiden 650 bin lira para alan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:42
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        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Yalova'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 1 kişiden 650 bin lira para alan 4 kişi tutuklandı.

        Altınova ilçesinde ikamet eden A.K'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 zanlı, mağdura verdikleri banka hesap numarasına 650 bin lira havale ettirdi.

        Vatandaşın şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize ŞubeMüdürlüğü ekipleri ile "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara başladı.

        Mağdur A.K'den elde edilen bilgiler ışığında çalışma yürüten ekipler, olayın failleri olan Y.T, E.T, E.D. ve M.A'yı tespit ederek Kocaeli'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan dört şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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