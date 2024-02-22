Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Yalova'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 1 kişiden 650 bin lira para alan 4 kişi tutuklandı.
Yalova'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 1 kişiden 650 bin lira para alan 4 kişi tutuklandı.
Altınova ilçesinde ikamet eden A.K'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 zanlı, mağdura verdikleri banka hesap numarasına 650 bin lira havale ettirdi.
Vatandaşın şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize ŞubeMüdürlüğü ekipleri ile "Jandarma Dedektifleri" olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalara başladı.
Mağdur A.K'den elde edilen bilgiler ışığında çalışma yürüten ekipler, olayın failleri olan Y.T, E.T, E.D. ve M.A'yı tespit ederek Kocaeli'ndeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan dört şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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