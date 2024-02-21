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        Yalova'da bir kadının altınlarını gasbeden 2 kişi tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kadının altınlarını gasbeden, biri suça sürüklenen çocuk 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:16
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        Yalova'da bir kadının altınlarını gasbeden 2 kişi tutuklandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kadının altınlarını gasbeden, biri suça sürüklenen çocuk 2 kişi tutuklandı.

        ​Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının iki altın bileziğinin 2 kişi tarafından gasbedilmesi olayını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

        Bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayın faillerinin S.B. ile suça sürüklenen bir çocuk olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheliler suçtan elde ettikleri 60 bin lira nakit parayla gözaltına alındı.

        ​Ele geçirilen nakit para mağdur kadına teslim edilirken, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan S.B. ve suça sürüklenen çocuk şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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