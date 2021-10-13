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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkök Holding’ten eğitime destek

İHA

Akkök Holding’ten eğitime destek

Akkök Holding, Yalova’daki sosyal sorumluluk projeleriyle kentte yaşayan genç nesillerin geleceğine yatırım yaparken, şehrin kültürel hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding, iştirakleri Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve DowAksa’nın üretim tesislerinin bulunduğu Yalova’da değer üreten kurumsal soysal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkıyor. Kentteki fabrikalarda devam eden üretim sayesindeki ihracat ve istihdam desteğinin yanı sıra eğitim, kültürsanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmalarla şehre sosyokültürel katkı sağlanıyor. Holding’in 4,7 milyon dolar bağışıyla yapımı sağlanan Yalova Üniversitesi Raif Dinçkök Rektörlük Binası’nda önceki gün plaket töreni düzenlendi. Törene, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök ile İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı. Kurtulmuş, eğitime katkıları nedeniyle Dinçkök ve Dördüncü’ye plaket takdim ederek, Raif Dinçkök Rektörlük Binası’nın yapımına sundukları destek için holdinge teşekkür etti.

Akkök Holding’in eğitime verdiği destekler şöyle açıklandı:

Eğitim gönüllüleri 14 bin 125 öğrenciye ulaştı
Holdingin ortaya koyduğu projelerle, ilkokul öğrencilerinden meslek liseleri ve üniversitede okuyan gençlere kadar Yalova’nın gelecek kuşaklarının her kademede nitelikli eğitim almaları hedefleniyor. Holding desteğiyle Yalova’da da 20092014 yılları arasında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Türkiye genelinde yürütülen Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Projesi kapsamında kentteki 18 ilkokulda eğitim gören toplam 14 bin 125 öğrencinin geleceğe donanımlı hazırlanmalarında katma değer sağlandı.

Yalovalı çocuklar Okay Temiz ile konser verdi
Holding iştiraki Aksa Akrilik, müzisyen Okay Temiz ile hayata geçirilen 'Okay Temiz Ritim Atölyesi' projesiyle Yalovalı çocukların ritim dersleri almalarını sağladı. 1113 yaş arasındaki çocuklar darbuka, marakas, def, ritim çubuğu, agogo bell ve erbane gibi müzik aletlerini kullanmayı öğrenerek konser verdiler. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği proje kapsamında eğitimde kullanılan enstrümanlar, Yalova Rahmi Tokay Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’na hediye edildi.

Çiftlikköy’e iki lise kazandırıldı
Aksa Akrilik’in desteğiyle, 1992’de Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Aksa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yapıldı. Ayrıca, Aksa Akrilik tarafından Çiftlikköy’de yeni bir teknik lisenin daha yapımı üstlenildi. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak lise, inşaatın tamamlanmasının ardından anahtar teslimi yapılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde çocuklar için etkinlikler
Holding, Yalova’daki sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştirmek adına 2011’de Raif Dinçkök Kültür Merkezi’ni kente kazandırmıştı. 10 bin metrekare büyüklüğündeki arazi üzerinde yapılan merkezde, farklı kültürsanat temsillerine olanak sağlayan çok amaçlı salonlar, örgün eğitim atölyeleri, fuaye, sergi ve kafeterya alanları, seyir ve teras gibi çeşitli bölümler yer alıyor.

Öte yandan, kentteki spor faaliyetlerine de destek veren holding, 2012’den bu yana Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nün ana sponsorluğunu üstleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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