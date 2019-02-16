Yanal'dan 3 değişiklik! Zajc ilk kez

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Zenit ile oynanan müsabakadaki kadrodan 3 değişiklik yaptı. Zenit karşılaşmasında oynayan Harun Tekin, Eljif Elmas ve Süper Lig’de sarı kart cezası bulunan Isla’nın yerine Konyaspor karşılaşmasında sahaya Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc’a şans verdi.

ZAJC İLK KEZ

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sahada olacak. Devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli’den Fenerbahçe’ye katılan Sloven orta saha oyuncusu, daha önce oynanan hiçbir müsabaka forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu son olarak Empoli formasıyla Genoa karşısında 80 dakika forma giymiş ve Empoli bu müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.