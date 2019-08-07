Yapı Kredi'den sigortacılara komisyon desteği

Yapı Kredi, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile iş birliğine imza attı. Gerçekleştirilen anlaşmaya göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi denetimine tabi olan ve levhaya kayıtlı sigorta acenteleri, sigorta şirketlerine hitaben verecekleri 100.000 TL’ye kadar ve 12 ay vadeli teminat mektupları için herhangi bir komisyon ödemeyecek.

ÇAM PAKETİNE SAHİP OLMALI

Sigorta acentelerinin, öncelikle komisyon bedelleri için Yapı Kredi hesaplarını kullanmaları ve Yapı Kredi’nin Çam Paketi’ne sahip olmaları yeterli olacak. Bankanın KOBİ müşterilerine yönelik olarak sunduğu Yapı Kredi Çam Paketi, hesap işletim ücreti muafiyeti, nakit destek kredisinde özel fiyatlama gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlara ilave olarak Yapı Kredi’nin vadeli mevduat, nakit krediler ve ticari kartlar gibi ürün ve hizmetleri ile World Üye İşyerlerine sunulan ayrıcalıklar da uygun şartlarda sigorta acenteleriyle buluşacak.