HABERTURK.COM / Reuters

Cumartesi günü Yapı Kredi Bankası'nın iki ana ortağı İtalyan UniCredit ve Koç Holding'in , iş ortaklıklarını UniCredit'in stratejik

hedefleri doğrultusunda fesh ettiğini açıklaması bugün Borsa İstanbul'da işlem gören Yapı Kredi hisselerinin açılışta yüzde 1.67 değer kaybetmesine yol açtı.

6.4 MİLYAR LİRAYA ALACAK

İtalyan banka Yapı Kredi'deki payını yüzde 32'nin altına indirdi. Koç Holding ve UniCredit, Koç Finansal Hizmetler (KFH) adlı şirket üzerinden Yapı Kredi'nin yüzde 81.9'una sahip. KHF üzerinden iki ortak Yapı Kredi'de dolaylı yüzde 40.95 pay sahibi konumda. İki ortak tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamalara göre Koç Holding ve diğer küçük ortaklar, KFH'de UniCredit'in sahip olduğu payların tamamını 6.42 milyar liraya satın almak üzere anlaştı.

Ayrıca Koç Holding, Yapı Kredi'nin yüzde 9.02'sine denk gelen hisseyi, hisse başına 2.12 lira olmak üzere toplam 1.62 milyar

liraya UniCredit'ten alacak. Açıklamada düzenleyici kurumların onayına tabi anlaşmanın kapanış tarihi belirtilmedi.