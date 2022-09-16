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Yapı Kredi'nin performansına global teyit

Sürdürülebilir bir dünya için sınırları kaldırmak adına var gücüyle çalışan Yapı Kredi, şirketlerin ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics’in ESG risk derecelendirmesinde notunu 17,1’den 15,9’a iyileştirerek, sektörün en iyisi olarak düşük risk kategorisindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Yapı Kredi'nin performansına global teyit
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, şirketlerin ESG performanslarına yönelik uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics’in ESG risk derecelendirmesinde notunu 17,1’den 15,9’a iyileştirerek, sektörün en iyisi olarak düşük risk kategorisindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Buna paralel olarak, Yapı Kredi’nin ESG risk yönetim puanı ise 67,3’ten 68,9’a yükseldi. Böylece Yapı Kredi, finans sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki yönlendirici ve teşvik edici rolüyle sorumlu bankacılık alanında çıtayı bir üst seviyeye taşımaya devam etti.

'UZUN DÖNEMLİ DEĞER YARATACAĞIZ'

Sürdürülebilirlik yol haritası doğrultusunda uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına paralel, güçlü bir ESG yaklaşımı sergilediklerini söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak sürdürülebilirlik konusunda uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modelimiz ve stratejimiz bulunuyor. Bu doğrultuda kurumsal politika ve stratejimizi geliştirirken ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetişim faktörlerini bütüncül bir şekilde ele alıyoruz. Ana stratejimiz her alanda tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurulu. Finans sektörünün dönüştürücü gücünün farkındayız. Kurucu imzacıları arasında yer aldığımız ‘Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’ ile önemli bir adım attık ve yalnızca operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi değil, aynı zamanda kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan etkilerimizi yöneteceğimizi de taahhüt etmiş olduk. Bu sorumlulukla kredilendirme kararlarında finansal incelemelerin yanında, ESG odaklı ek değerlendirmelerle potansiyel risk ve fırsatları belirleyerek analizler yapıyor, nihai finansman kararımızla müşterilerimiz nezdinde dönüştürücü ve sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD)’ tavsiyelerini destekleyen şirketler arasında yer alıyoruz. Diğer yandan ana hissedarımız Koç Holding liderliğindeki Karbon Dönüşüm Programı kapsamında, Yapı Kredi olarak kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların hesaplanması ve azaltılması için gereken hedeflerin belirlenmesine yönelik çalışıyoruz. Bu proje ile, Koç Grubu genelinde ortak hedefimiz olan 2050 karbon nötr hedefine ulaşabilmek amacıyla kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonları zaman içinde azaltmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte ‘Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based Target Initiative) de emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gördüğümüz takdirler, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda uluslararası düzeyde veri ve derecelendirme hizmetleri sunan Sustainalytics’in değerlendirmelerinde ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmiş olmak bizi oldukça gururlandırdı. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla, sorumlu bankacılık alanında şeffaf iletişim yürütmeye ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.”

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